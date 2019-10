Mezzo pesante intraversato e traffico in tilt lungo la parallela dell'autostrada che porta da Villabate verso Palermo. Questa mattina un camion che trasportava, materiale infiammabile, è rimasto in mezzo la strada mentre stava per svoltare verso il ponte che porta al Forum Palermo.

Il mezzo pesante mentre stava affrontando la salita ha avuto un guasto alle ruote posteriori e si è bloccato. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale.

