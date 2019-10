"Un cavallo buono": e dal Marocco arrivò a Palermo una tonnellata di droga

Droga dall'Argentina, una tonnellata dal Marocco: "Un cavallo buono", definivano il carico di stupefacente i componenti dell'organizzazione smantellata oggi a Palermo. Linguaggio in codice nelle conversazioni telefoniche intercettate, così come è possibile vedere in questo video.

Venti le misure cautelari eseguite dagli agenti della Squadra Mobile di Palermo, su delega della Dda, con l'accusa, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico, anche internazionale, di stupefacenti. La piazza palermitana era infatti diventata snodo fondamentale, nel passaggio dall'ingrosso al dettaglio dello stupefacente.

