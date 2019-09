Sciopero per il clima, il video degli scontri a Palermo durante il corteo

Nel video le immagini degli scontri avvenuti ieri mattina a Palermo durante lo sciopero per il clima che ha visto migliaia di studenti in corteo per le strade del centro da piazza Politeama a Palazzo dei Normanni.

Poco prima della partenza si sono registrate tensioni per l'intrusione di un gruppo di ragazzi vestiti tutti di nero. Ci sono stati scontri con i manifestanti dei collettivi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti antisommossa.

Gli studenti dei collettivi accusano i militanti di Forza Nuova, che "con bandiere di Lotta Studentesca, hanno tentato di muoversi in corteo tra gli spezzoni delle scuole. Tutta la piazza ha subito risposto cacciando fuori i fascisti dalla manifestazione: sono stati prima allontanati dagli studenti, e poi scortati dalla polizia. Nessuna carica dei fascisti, nessuno studente ferito: la manifestazione ha costretto i fascisti di Forza Nuova ad andare via.", dicono gli studenti dei collettivi dei licei Umberto I, Benedetto Croce e Ninni Cassarà.

Forza Nuova replica e rimanda al mittente le accuse: "A caricare alcuni ragazzi di Lotta Studentesca, che hanno prontamente reagito difendendosi, sono stati i centri sociali, chi veste di nero non appartiene necessariamente ad LS".

