"Cambiamo il sistema non il clima" migliaia di studenti palermitani allo Sciopero globale per il futuro.

Partecipatissimo anche questo terzo appuntamento a Palermo del Friday for future che vede oggi una nuova mobilitazione globale contro il cambiamento climatico.

Nel video le immagini degli studenti palermitani in corteo in via Ruggero Settimo, tra slogan e striscioni.

Clima, migliaia di studenti in corteo a Palermo. In migliaia a piazza Politeama. Il corteo si è snodato per le strade del centro storico. Gli studenti in via Ruggero Settimo con cartelloni e striscioni.

