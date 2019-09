Cagnolina ucciso a Partinico, gli animalisti: "Manifestazione pacifica"

In tanti oggi pomeriggio si sono riuniti nel corso principale di Partinico per ricordare la piccola Ruth, la cagnolina uccisa da un anziano, morta tra terribili sofferenze.

"Si tratta di una manifestazione pacifica - ha detto Maria Teresa Lombardo, volontaria - organizzata per dimostrare che a Partinico c'è tanta gente per bene come noi. Oggi vorremmo dimostrare a tutti che anche qui ci sono dei bravi volontari". Nel video anche l'intervista a Giusi Terrazzino, responsabile LEAL di Palermo.

