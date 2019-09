Clochard accampato in via Marinuzzi a Palermo, protestano i residenti

Un materasso con coperte a pochi passi dalla via Oreto. Siamo in via Marinuzzi e da qualche giorno – come lamentano alcuni residenti – un clochard ha praticamente adibito il marciapiede ad “angolo notte”. Una via molto trafficata, anche da turisti – come vediamo nel video – e sicuramente una cartolina poco edificante per l’immagine della città.

“È inammissibile una cosa del genere – dice un residente – non tanto per la persona che dorme qui la notte ma perché comunque è una zona di passaggio e sicuramente non facciamo una bella figura”.

