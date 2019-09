Maltempo, strade allagate a Misilmeri: disagi alla circolazione - Video

Una bomba d'acqua ha colpito Misilmeri intorno alle 19 di oggi. Le strade in pochi minuti sono state invase dall'acqua, trasformandosi in fiumi. Situazione critica in via Pellingra, via Scarpello e in piazza Santa Teresa.

Bloccata la circolazione stradale anche per la scarsa visibilità. Il 3 novembre scorso, quando l'intera Sicilia Occidentale è stata colpita da una tempesta d'acqua a Misilmeri si è sfiorata la tragedia. Nei giorni scorsi il sindaco aveva emesso un'ordinanza per allerta meteo che inibiva l'uso delle abitazioni in prossimità del Fiume Eleuterio e dei suoi affluenti.

