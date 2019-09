Il comandante della "Eleonore" a Palermo: "Salvini? Un populista" - Video

«Salvini è un populista, lui parla solo di migranti, ma non ho mai sentito niente di economia e di altri argomenti che possono interessare gli italiani». Lo ha detto il comandante della nave Eleonore Claus Peter Reisch, oggi a Palermo. «Ora c'è un nuovo governo - ha aggiunto - e appena non ci sarà più questo giocattolo, Salvini non saprà più come giocare».

"Per i migranti è preferibile morire in mare che tornare in Libia. L'Europa deve smettere di avere un atteggiamento colonialistico - ha aggiunto -. Tutti i Paesi devono collaborare, non esiste un primo, secondo e terzo mondo ma solo il mondo. Dobbiamo fare del nostro meglio, non esiste il piano B ma solo il piano A, che significa vivere insieme. L’Africa è un supermercato per i Paesi occidentali ricchi, solo che loro hanno preso la merce ed hanno dimenticato di pagare alla cassa".

