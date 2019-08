Tragedia a Isola delle Femmine, rabbia e disperazione sul molo. Il video

Lacrime, rabbia e tanta disperazione questa mattina sul molo di Isola delle Femmine dove sono giunti i parenti dei due sub che si sono immersi in mare.

Il cadavere di un uomo, Antonino Aloisio, è stato portato sul molo da un terzo amico che era rimasto sull'imbarcazione con la quale erano arrivati sul posto dell'immersione mentre gli altri due avevano deciso di tuffarsi in acqua.

Per il ritrovamento e recupero del secondo sub si è dovuto attendere l'arrivo dei sommozzatori dei vigili del fuoco. "Ritrovatelo perchè voglio vederlo", le parole della parente del secondo sub in preda alla disperazione.

Video di Marco Gullà

