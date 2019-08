Palermo, differenziata a singhiozzo in via Volturno: il video dei disagi

In Via Volturno, a Palermo, la raccolta differenziata va a singhiozzo e spesso i rifiuti restano sul marciapiede o al fianco dei portoni d’ingresso dei palazzi per giorni. A lanciare l’allarme sono alcuni gestori di Bed&Breakfast del centro storico.

“Adesso le cose vanno meglio – dice Marco Negrì, gestore di un B&B in via Volturno – ma per giorni prima di ferragosto la raccolta non ha funzionato e la zona era piena di rifiuti e sicuramente non era un bel biglietto da visita per gli ospiti”.

Lamentele da parte dei residenti per l’accumularsi di rifiuti come plastica: “In piena estate siamo stati sommersi, non si riusciva nemmeno a passare. Una gran bella figura con tutti i visitatori stranieri che passano da qui anche per andare al mercato del Capo”.

