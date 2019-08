Materassi abbandonati, mobili e rifiuti vari: una cartolina ormai nota arriva da alcune zone periferiche di Palermo.

Nel quartiere Bonagia (come si vede dal video) un angolo di via San Filippo è stato adibito a discarica a cielo aperto. Anche nel quartiere di Borgo Nuovo, nelle zone interne, si trovano varie discariche che con il caldo estivo emanano cattivo odore, diventando spesso “case” per topi.

