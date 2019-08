"Io non vado via" è uno dei cartelloni tenuto da un gruppo di ragazzi palermitani del movimento de "Le Valigie di Cartone", fondato da padre Antonio Garau, parroco di Borgo Nuovo e nato per fermare l'emigrazione dei giovani dalla Sicilia, costretti ad andare via per trovare un lavoro e un futuro migliore.

Oggi pomeriggio si è svolto un sit-in nella piazza di Mondello. Nel video l'intervista a padre Antonio Garau.

