Oggi a Palermo l'ultimo saluto a Giulio Franco, il ragazzo di 18 morto in un incidente lungo la strada che porta a Monte Pellegrino. I funerali si sono svolti nella chiesa Don Orione.

Il ragazzo è morto nella notte tra lunedì e martedì in un incidente con la moto in via Pietro Bonanno, schiantandosi contro un guardrail tra piazza Belvedere e il santuario di Santa Rosalia.

