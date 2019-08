Palermo, gli ex sportellisti protestano: "Ridateci la dignità"

Nuovo atto della protesta degli ex sportellisti a Palermo. Riuniti davanti alla sede dell'Assessorato al Lavoro di via Trinacria, i lavoratori sono tornati a chiedere una risposta concreta dopo 5 anni di promesse: "Ci ritroviamo ancora una volta qui per chiedere all'Amministrazione di restituirci la nostra dignità lavorativa".

"Il concorso lo vogliamo fare - dichiara Adriana Vitale - a patto che ci riconoscano gli anni di servizio e i titoli. Siamo stati riqualificati a spese dei contribuenti e vorrei anche ricordare che abbiamo una media di 15 anni ciascuno di servizio nella pubblica amministrazione".

