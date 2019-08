Commemorazione Cassarà e Antiochia, familiari e istituzioni in via Croce Rossa

Cerimonie in ricordo del XXXIV anniversario della uccisione del vice questore Ninni Cassarà e dell’agente di Polizia Roberto Antiochia, trucidati dalla mafia il 6 agosto del 1985 in via Croce Rossa.

"È bello che dopo tanti anni famiglia e istituzioni insieme teniamo vivo il ricordo", dichiara la vedova di Cassarà.

"La memoria non ha bisogno di segni fisici ma credo in una terra come Palermo, Il sacrificio di uomini come Cassarà e Antiochia deve essere lasciato come ricordo ai giovani", dichiara il questore di Palermo, Renato Cortese.

Video di Marcella Chirchio

