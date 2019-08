Palermo circondata dagli incendi, il video dei vigili del fuoco in azione

Oltre 130 vigili del fuoco al lavoro nella provincia di Palermo per gli incendi di macchia mediterranea: Monreale, Belmonte Mezzagno, Altofonte e Terrasini i comuni interessati. A Petralia Soprana due squadre sono schierate a protezione del centro abitato.

In particolare a Monreale, tra monte Caputo e Castellaccio la situazione peggiore, con una settantina di persone sfollate e 60 ettari di terreno e due case andati in fumo. Nel video le immagini degli interventi dei vigili del fuoco, in azione senza sosta da ieri pomeriggio.

