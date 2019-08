Cassaro basso chiuso al traffico e a... residenti e gnuri, protesta a Palermo

Partita la prima fase di chiusura al traffico nel centro storico di Palermo. Una rivoluzione avviata con lo stop alle auto nel Cassaro basso.

Alcune pattuglie della polizia municipale da questa mattina sorvegliano la strada per vietare l’accesso ai veicoli.

Ma non mancano le proteste, soprattutto dei residenti, come è possibile ascoltare in questo video. “Ci è stato vietato l’accesso e non sono stati rilasciati pass per i residenti, come facciamo a tornare a casa?”, commenta Paolo Madonia.

L’accesso è stato vietato anche alle carrozze, provocando la rabbia degli gnuri che già chiedono un confronto con l’assessore Giusto Catania. “Se non possiamo accedere, come facciamo a lavorare con i turisti?” protesta Giuseppe Urso. Divisi invece i commercianti. L'assessore ha comunque oggi ribadito che le carrozze con turisti a bordo possono transitare.

© Riproduzione riservata