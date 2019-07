Attimi di paura in Corso Vittorio Emanuele a Palermo, all'altezza del civico 179, per un incendio che è divampato all’interno di una abitazione terzo piano di una palazzina all'angolo con via Roma. Nessuno per fortuna è rimasto ferito.

L'allarme sarebbe scattato intorno alle 17 con gli uomini del comando dei vigili del fuoco di Palermo che sono arrivati subito sul posto e hanno spento rapidamente l'incendio.

