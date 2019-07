Incidente di Alcamo, il prete ai funerali di Francesco: "Abbiate rispetto per la vita"

"La morte di Francesco ci ricorda che dobbiamo avere rispetto per la vita, in ogni situazione e in qualsiasi posto ci troviamo. Non dimentichiamo la sacralità della vita". E' il messaggio dell'omelia pronunciata durante i funerali di Francesco Provenzano, il ragazzino morto venerdì scorso nell'incidente stradale sulla Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza dello svincolo di Alcamo. La messa è stata celebrata dai parroci Giacomo Capizzi e Giuseppe Vasi.

Il video dell'omelia di don Giuseppe Vasi.

