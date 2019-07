Paura in via Scobar, a Palermo, dove questa mattina è divampato un incendio in un appartamento al decimo piano di un palazzo, all'angolo con viale Regione Siciliana. Non ci sarebbero feriti.

L'allarme è stato lanciato dai residenti verso le 10. Le fiamme sono divampate all'interno dell'abitazione. Non è ancora chiara la causa del rogo.

Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco. Nel video le immagini sul luogo dell'incendio.

