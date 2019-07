Palermo, in via Roma ripartono i lavori per il collettore fognario: il traffico in centro è subito un inferno

Via Roma torna ad essere un cantiere per il collettore fognario, una mazzata per il traffico a Palermo. È bastata la chiusura al transito preannunciata perchè in centro scoppiasse l'inferno, aggravato dalle alte temperature di questo inizio di luglio.

Da oggi infatti è scattato lo stop all’incrocio tra via Roma e via Amari per i lavori di disinquinamento della fascia costiera dall’Acquasanta al fiume Oreto. Si tratta di un intervento per lo spostamento dei sottoservizi e la costruzione del cosiddetto Pozzo Amari-Roma per convogliare le acque nere al depuratore di Acqua dei Corsari. I lavori riprendono dopo un periodo di stop dovuto all'agitazione del personale per ritardi nei pagamenti.

Nei giorni scorsi il Comune aveva annunciato l'avvio dell'opera indicando dei percorsi alternativi.

Per accelerare l'iter dell'intervento, come era stato già detto nei giorni scorsi, i lavori potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi. I lavori, sulla carta, finiranno a gennaio.

