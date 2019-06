Al via l'iniziativa dei nastri gialli #bloccadegrado, promossa dall’Ance su tutto il territorio nazionale, contro l’incuria e l’abbandono in cui versano, infrastrutture, scuole, edifici e spazi verdi a Palermo e nell’hinterland.

La campagna è stata presentata oggi in via Paternostro, angolo con via Nicolò Garzilli (zona Politeama), davanti all’ex ospizio Principe di Palagonia Conte Federico.

In questo video, l'intervista a Fabio Sanfratello presidente Ance.

