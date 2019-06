Protesta a Palermo, associazione scende in piazza per il rilancio di via Maqueda

L’associazione Via Maqueda Città a Palermo, nata da gruppo di residenti della zona, scende in piazza per lanciare una "sfida" al Comune, responsabile - a detta dei membri - di "aver abbandonato questa parte di strada fra palazzo Comitini e la stazione centrale, che rappresenta la porta di accesso dei turisti".

In segno di protesta, stamattina sono stati installati dei cestini di cartone nel tratto di via Maqueda bassa in attesa del ripristino dell'arredo urbano previsto dal Comune. E ancora, i membri dell'associazione lamentano anche "mancanza di controlli, di sicurezza, degrado e sporcizia".

In questo video, l'intervista a Rosario di Pietro, residente di via Maqueda.

