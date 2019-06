"Sono qui per testimoniare la fede in Gesù e nella Chiesa. Non ho altre parole da aggiungere se non il ricordo del sacrificio di Gesù in Terra". È il messaggio pronunciato dall'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, durante la messa in suffraggio per il professore ed ex assessore Sebastiano Tusa, celebrata oggi nella Cattedrale di Palermo a tre mesi del tragico incidente aereo in cui l'archeologo è morto.

