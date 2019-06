Ecco il video che mostra il luogo esatto dell'incidente avvenuto questo pomeriggio in via Selinunte a Palermo, angolo via Piazzi. A perdere la vita nello scontro, un uomo di 55 anni, Nicola Polisano.

Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, la vittima era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da verificare, si è schiantato contro un'auto.

