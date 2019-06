Incidente questo pomeriggio a Palermo. In uno scontro, avvenuto in via Altofonte, tra un'autovettura e un camion una donna è rimasta ferita.

La strada è stata chiusa al traffico perchè i mezzi hanno invaso tutta la carreggiata.

Video di Marcella Chirchio

