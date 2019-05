Ingrassia di Palermo, la camera mortuaria si sposta in tenda: l'indignazione dei familiari

Camera mortuaria en plein air. Ovvero all'aria aperta. Accade all'ospedale Ingrassia di Palermo, dove a causa di lavori di ristrutturazione la camera mortuaria è stata trasferita in una tenda, fra gli alberi della struttura.

Sono diverse già le contestazioni, da parte dei familiari delle salme, che hanno espresso indignazione anche sui social network.

"Gli indispensabili ed indifferibili lavori di ristrutturazione e riqualificazione nella camera mortuaria dell’Ospedale Ingrassia di Palermo proseguiranno in modalità intensiva su due turni per consentire di ridurre i tempi di consegna fissati nel prossimo 29 giugno - replicano dall'Asp ., Gli interventi sono tali da non consentire nemmeno un utilizzo parziale dei locali. Si è, quindi, provveduto ad un eccezionale utilizzo di una tensostruttura per ospitare le salme solo il tempo necessario per provvedere al trasferimento gratuito (assicurato dal lunedì al venerdì dal Comune di Palermo) nella vicina camera mortuaria del Presidio Pisani di via La Loggia".

"E’ stato chiesto al Comune un intervento straordinario per garantire il servizio di trasferimento delle salme anche nelle giornate di sabato e domenica. In ogni caso, riconosciuto il disagio dei familiari, nei fine settimana le salme non saranno più ospitate in alcun modo nella tensostruttura. La direzione strategica dell’Asp si scusa per le difficoltà che ha causato, ma gli interventi nella camera mortuaria dell’Ingrassia si sono resi necessari per una dignitosa accoglienza dei defunti".

