Auto e moto sugli scivoli, disabili a Mondello: "Esistiamo anche noi, la gente stia più attenta"

"Torniamo a farci vedere dalla gente così che si accorga che esistiamo anche noi, stando così più attenta". Commenta così Pietro Boncimino, presidente dell'associazione siciliana Medullolesi spinali, l'iniziativa al fianco dei vigili per sensibilizzare i cittadini a prestare maggiore attenzione agli scivoli e ai posteggi riservati ai disabili.

Diversamente abili sulle loro carrozzine hanno percorso le strade di Mondello, a caccia di tutti quegli ostacoli che spesso non permettono loro di passeggiare tranquillamente.

"Grazie al supporto dei vigili - ha spiegato Boncimino - abbiamo potuto fare prevenzione per le strade di Mondello. Si tratta di una iniziativa anche di carattere educativo visto che in molti, sia per disinformazione che per cattive abitudini, non prestano nessuna attenzione ai parcheggi per disabili o agli scivoli che andrebbero lasciati liberi. Anche i marciapiedi sono spesso occupati da auto e moto. Dopo il centro città, oggi è toccato a Mondello - ha continuato Boncimino - dove a breve avrà inizio la stagione balneare".

"Grazie alla collaborazione e all'aiuto di questi amici diversamente abili - ha aggiunto Franco Adelfio della Polizia municipale - abbiamo potuto avviare e continuare questa campagna di sensibilizzazione per automobilisti e motociclisti. Un progetto che vuole spingere i cittadini ad immedesimarsi sulle reali difficoltà che vivono questi disabili ogni giorno a Palermo".

"È chiaro che non ci interessano i numeri – dichiara il comandante Gabriele Marchese – ma dare sostegno e solidarietà alle persone diversamente abili da un lato e dall’altro lato spronare ad una maggiore attenzione i conducenti al fine di non posteggiare i veicoli nei posti riservati ai disabili e negli scivoli. La scelta di Mondello non è casuale, perché con l’inizio della stagione balneare è bene che si tenga conto delle esigenze delle persone con disabilità, delle mamme con passeggini e degli anziani che hanno diritto a muoversi liberamente”.

In questo video, le interviste a Pietro Boncimino e Franco Adelfio.

