Prof sospesa a Palermo: "Felice di essere tornata a scuola, pronto eventuale ricorso"

"Felicissima di essere tornata a scuola, sono stata con i ragazzi che mi hanno dimostrato tanto affetto. Anche i miei colleghi mi hanno dimostrato molta solidarietà". Queste le parole della professoressa Rosa Maria Dell'Aria dopo il rientro a scuola, nell'istituto tecnico Vittorio Emanuele III di Palermo, seguito alla sospensione di quindici giorni comminata dall'ufficio scolastico provinciale.

"L'abbraccio di tutti mi ha dato tanta gioia. Bisogna educare i giovani ai valori in cui credono: a non essere indifferenti e a prendersi cura dell'altro. Andando avanti così creiamo i presupposti per una società onesta e civile. È una bella sensazione - aggiunge la docente - sentirsi voluta bene, sopratutto dai propri alunni; sono stati eccezionali loro e tutti: colleghi, personale amministrativo. Una bella giornata". Intanto il figlio, l'avvocato Alessandro Luna, ha annunciato ricorso al Tribunale del lavoro.

L'intervista alla prof. Rosa Maria dell'Aria e ad Alessandro Luna, figlio dell'insegnante.

