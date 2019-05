Studenti in corteo per il clima anche in Sicilia: il video della manifestazione a Palermo

Anche i giovani siciliani rispondono all'appello per il clima di Greta Thumberg. Cortei questa mattina in diverse piazze della Sicilia. Tanti gli studenti che hanno aderito all'iniziativa Fridays for Future.

Ecco il video della manifestazione che si è svolta a Palermo. Le immagini sono riprese dalla pagina Facebook "Fridays for Future Palermo".

L’iniziativa si svolge in 110 nazioni del mondo nell’ambito del Global Strike for Future lanciato da Greta Thumberg. Tutta la Sicilia oggi è «in lotta contro i cambiamenti climatici»: dalle scuole e dalle università «parte la ribellione dei giovani. Siamo in piazza per cambiare il sistema che ci sta portando al disastro climatico», dice Arianna Castronovo, dell’esecutivo regionale dell’Unione degli studenti Sicilia, «le scuole e le università e lo Stato devono subito dichiarare l’emergenza climatica, attuando le misure necessarie ad abbattere le emissioni nel più breve tempo possibile».

