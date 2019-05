Il giorno di Falcone, la diretta del corteo verso l'albero di via Notarbartolo

Uno dei momenti più belli e sentiti di tutta la giornata del 23 maggio, il corteo che è partito via D’Amelio per fermarsi davanti all’Albero Falcone, in via Notarbartolo a Palermo. Un corteo che si ricongiunge ad un altro "flusso" di studenti e di coscienze, quello che parte dell'Uccirdone.

La manifestazione si concluderà con l’intonazione del "Silenzio", alle ore 17.58, da parte di un trombettiere della Polizia di Stato, così come accadrà simultaneamente presso l’"Albero Falcone" in via Notarbartolo e presso il Giardino della Memoria di Capaci

