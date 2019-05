Falcone, l'auto di scorta "Quarto Savona 15" esposta in piazza Bellini a Palermo

La Quarto Savona 15, l'auto della scorta di Giovanni Falcone, è stata esposta in piazza Bellini a Palermo. Presenti alla cerimonia Tina Montinaro, vedova di Antonio (caposcorta del giudice Falcone), il questore Renato Cortese e il sindaco Leoluca Orlando“

"Il 23 maggio dovremmo essere tutti uniti per onorare chi per lo Stato si è sacrificato. È fondamentale che domani le istituzioni siano presenti per celebrare la memoria di Giovanni Falcone e di tutte le vittime della mafia. Dovremmo essere felici che, dopo 27 anni, decine di migliaia di ragazzi continuino a ritrovarsi a Palermo per onorare i nostri caduti", dice Tina Montinaro.

"Durante tutto l’anno vado nelle scuole a parlare con gli studenti perché credo nell’importanza di educarli ai valori dell’antimafia - aggiunge - Vederli arrivare a Palermo, in un giorno che da giorno di lutto è diventato una festa, mi conferma l'importanza del lavoro che quotidianamente facciamo. Diamo a loro domani un esempio di unità nazionale".

