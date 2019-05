Falsi incidenti a Palermo, "Ce n'è una che ha bisogno": così la banda sceglieva le vittime

"Ce n'è una che ha bisogno, ha 22 anni e ha fatto la scappatella". E ancora: "Sono due i feriti? Un marito e una moglie, a lui manca la gamba. Si deve fare la femmina". Nel video le immagini delle intercettazioni in cui si vede come la banda, sgominata nell'operazione Over dei carabinieri di Palermo, sceglieva le vittime da impiegare nei falsi incidenti per truffare le assicurazioni.

Tra le "vittime" consenzienti persone in evidente stato di bisogno e difficoltà economiche.

