"La Domenica Favorita" a Palermo tra sport e mostre: il video dell'ultimo appuntamento

Ultimo appuntamento oggi con il programma di manifestazioni "La Domenica Favorita" di Palermo.

Anche per questo appuntamento il Parco Reale della Favorita è rimasto chiuso al traffico per l'intera durata delle attività.

Come sempre moltissime le attività sportive, culturali e ludiche che i visitatori potranno seguire o alle quali potranno partecipare.

In occasione della Festa della Mamma si è svolta “Palermo in Rosa” la manifestazione podistica a passo libero, non competitiva, di 5 Km organizzata dalla Now Team ASD, lungo i viali della Favorita.

Tra le attività di oggi, anche la 68esima Esposizione Internazionale Canina. Organizzata dal “Kennel Club Palermo", la manifestazione, promossa con il patrocinio del Comune di Palermo, anche quest’anno ha fatto registrare il record di iscritti, oltre 1.300 in rappresentanza di 140 razze provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei, che hanno sfilato davanti ad una qualificata giuria internazionale, all’interno della struttura equestre del Parco della Favorita.

