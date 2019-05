Palermo, nuovo centro di raccolta rifiuti in piazzetta della Pace: il video dell'inaugurazione

Inaugurato stamattina in piazzetta della Pace il secondo centro comunale di raccolta rifiuti. A Palermo dunque si è deciso di puntare su un sistema di Ccr (centri comunali di raccolta), per dare l'opportunità al cittadino virtuoso di fare bene la raccolta differenziata e togliere l’alibi a quelli non virtuosi che non conferiscono correttamente.

Ne dovrebbero nasceranno venti in tutta la città, uno in ogni quartiere per avere una copertura capillare del territorio, oggi è stato inaugurato il secondo in piazzetta della Pace dopo viale dei Picciotti.

Sono stati individuati altri undici luoghi per i Ccr e l’obiettivo è quello di arrivare fino a venti.

Il Ccr funge anche da infopoint e come centro di premialità.

"Questo è il terzo step della riorganizzazione della raccolta in città che punta allo stravolgimento della stessa in città, il parametro dovrebbe essere 40-50 mila cittadini con un centro comunale di raccolta, giornalmente si potranno portare i rifiuti differenziati con degli orari stabiliti - dice Giuseppe Norata, presidente di Rap -. Qui a piazzetta della Pace distribuiremo il compost che deriva dall’organico recuperato, è un compost buono, dalle analisi che abbiamo effettuato, e potrà essere utilizzato per le piante d’appartamento. Ancora siamo indietro come raccolta differenziata nel quartiere Borgo Vecchio, io ritengo che ancora oltre il 50% della popolazione nel rione non fa la raccolta differenziata, però chi la fa la fa molto bene. Questo

dei Centri Comunali di Raccolta è un modo per togliere ogni alibi. Da oggi parte ufficialmente la convenzione di premialità per l’attribuzione dei punteggi, ancora non c'è la pesa qui a piazzetta della Pace, ma abbiamo assegnato i punteggi per ricevere i biglietti Amat".

© Riproduzione riservata