Scuola, in piazza a Palermo contro il regionalismo differenziato: il video

Si sono tenute oggi - a Palermo e Napoli - due manifestazioni contro il regionalismo differenziato.

In occasione dello sciopero del Pubblico Impiego e della Scuola indetto dall' USB anche i comitati ilsudconta sono scesi in piazza per rilanciare l'opposizione ai piani di questo governo.

Una protesta a fianco del sindacalismo di base per ribadire il proprio No alla regionalizzazione pensata da Lega, M5S e PD.

Qualcuno ha definito questo tentativo di riforma secessione dei ricchi; in realtà trattasi di un vero e proprio “golpe” attraverso cui le regioni più ricche d'Italia proveranno a ridefinire i rapporti con lo Stato così che i più ricchi abbiano sempre più opportunità, più finanziamenti e più risorse da spendere.

In questo video, le interviste a Giorgio Martinico il sud conta, Antonella Trovato docente e a Claudia Urzì USB.

