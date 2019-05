Palermo, arrestato per furto: è accusato di tredici rapine negli alberghi

Un ventottenne, Vincenzo Rubino, palermitano del quartiere Villaggio Santa Rosalia, arrestato per il furto in un albergo di Palermo, è ritenuto responsabile di altre 12 rapine ai danni di altrettanti hotel del capoluogo siciliano.

A settembre del 2017 in città erano state commesse 13 rapine in strutture ricettive, soprattutto all’alba. Colpi che fruttarono nove mila euro.

Il 29 settembre, però, dopo un furto all’hotel Mediterraneo e un inseguimento conclusosi nel quartiere Villaggio Santa Rosalia, è stato arrestato dai “Falchi” della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile e dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Rubino è stato colpito prima da un provvedimento di Custodia Cautelare in Carcere e poi da una condanna in primo grado, che sta ancora scontando in carcere.

Adesso, la polizia, grazie alle indagini, ha attribuito le altre 12 rapine, compiute tra il 2 ed il 19 settembre di quell’anno, per le quali oggi è stato raggiunto da un ulteriore provvedimento di Custodia Cautelare in Carcere, emesso dal gip del Tribunale di Palermo.

L'uomo agiva da solo, con in testa il casco da motociclista, guanti e pistola contenuta in una tracolla.

Rubino, aveva deciso nelle ultime rapine, di cambiare sempre qualcosa, o l'orario dell'assalto, o il mezzo di locomozione, sempre lo stesso ma con sella di colore diverso o, ancora, la pistola utilizzata per compiere le rapine.

Gli inquirenti sostengono anche che tra il 19 ed il 29 settembre l'uomo non abbia commesso rapine perchè impegnato nella ricerca di un’altra arma, avendo perso, in occasione della rapina del 19 settembre, il caricatore della rivoltella usata fino a quel momento.

Importanti anche i rilievi antropometrici e le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

