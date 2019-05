Portella della Ginestra: corone di fiori, cortei e ricordi per il 72esimo anniversario della strage

Come ogni anno il primo maggio si è ricordata la strage delle vittime uccise nel maggio 1947 da Salvatore Giuliano e dalla sua banda a Portella della Ginestra.

Quest'anno il tema della giornata è stato “Lav-oro, diritti, stato sociale: la nostra Europa” per celebrare la festa dei lavoratori, in continuità con le parole d'ordine che costituiscono l'appello che Cgil, Cisl e Uil hanno lanciato a Bologna, città che ha ospitato quest'anno la manifestazione nazionale dei sindacati. Un richiamo vero e proprio richiamo ad un'Europa nuova, rafforzata e solidale, fondata sul lavoro e capace di dare prospettive di lavoro ai giovani.

La giornata è iniziata con la deposizione delle corone di fiori al cimitero alle 9,30 e il concentramento alla Casa del popolo di Piana degli Albanesi, da dove è partito il corteo fino al memoriale di Portella della Ginestra. Successivamente si è svolto il comizio che si è aperto con la lettura dei nomi delle vittime. Tra le personalità presenti il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo, il senatore Emanuele Macaluso, che è tornato a fare un comizio sul luogo della strage dopo 71 anni, e il vice segretario generale Cgil Gianna Fracassi.

Della strage di Portella si è parlato i durante la presentazione del libro “Portella della Ginestra, Strage di Stato?”, di Emanuele Macaluso, nel saloncino della Cgil Palermo.

“La strage dei sindacalisti uccisi dal '43 al '46, da Portella della Ginestra in poi, conta più di 70 morti. Non sono state solo 11 le vittime di Portella ma è stata una strage continua, paragonabile forse in Italia solo alla strage di Bologna, con i suoi 85 morti – ha detto il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo - La lotta è stata virulenta, nei confronti di un movimento sindacale che faceva paura perché poteva contribuire a cambiare le condizioni di lavoro delle persone. La Cgil, assieme al Pci e al Psi, nelle città, nelle campagne, nelle miniere, rompeva gli equilibri di sottomissione e subalternità nei confronti del mondo feudale, padronale. Lo scontro avveniva a mani nude. I sindacalisti che si mettono alla testa dei cortei non erano uomini isolati, accanto a loro c'erano le donne, un intero popolo, che si ribellava al blocco sociale, costituito dalla Dc, dai liberali, dai monarchici, alleati con la magistratura di allora e dalla Chiesa del tempo, quella del cardinale Ruffini, che sosteneva che la mafia era un'invenzione dei comunisti. Ogni volta che il movimento si organizzava – ha aggiunto Campo - arrivavano le stragi, si rispondeva con le armi. Onore a Falcone e Borsellino e onore a Pio La Torre, senza il quale non ci sarebbe stata la legge dello Stato di contrasto all'organizzazione mafiosa. Ma senza i nostri 70 morti non ci sarebbe stato quel forte movimento che ha lottato per i diritti, la libertà e la dignità di tutti”.

“Una grande emozione venire a Palermo, che non mi ha fatto dormire. Torno a Portella volentieri per prendere parte a questo Primo Maggio – dichiara Emanuele Macaluso, che è intervenuto di nuovo al comizio dopo 71 anni - Il ruolo del sindacato è stato essenziale. La strage di Portella fu un tentativo di intimorire quel movimento di contadini lì radunato che aveva provocato anche in Sicilia un mutamento politico. I fatti si svolgono nel 1947. Il 20 aprile di quell'anno c’erano state le prime elezioni regionali, che segnarono un significativo successo delle sinistre unite ed il Primo Maggio si consumò la strage. In quel 1947 – continua Macaluso - c’era l’unità sindacale. Oggi i giovani devono sapere che organizzare un movimento non è facile. In quel clima organizzare i contadini, i minatori, gli operai è stata un'opera difficile a cui si sono dedicati tanti lavoratori coraggiosi e giovani intellettuali che hanno rinunciato ad altre carriere. Oggi è cambiato tutto. Una cosa sola non è cambiata: l'esigenza che i lavoratori, il popolo, abbiano la parola. E solo un movimento organizzato può fare questo, che sia sindacato, partito, associazione. Bisogna continuare ad avere voce, per dare un senso al sacrificio di tanti compagni morti. Per dare un'idea a questo Paese. Per riprendere il combattimento”.

Portella della Ginestra, le foto delle celebrazioni del 72esimo anniversario della strage La lapide in ricordo delle vittime Tanta la gente presente Il manifesto Sindacati e gente comune presente Folla di gente Bandiere e cappelli dei sindacati Le bandiere dei sindacati Fiori in memoria delle vittime Momento solenne Momento del ricordo La gente arriva a Portella della Ginestra

Per Gianna Fracassi, vice segretario generale Cgil: “Oggi ancora ci interroghiamo se quella di Portella sia stata o no strage di Stato. In realtà sappiamo che fu una strage di Stato ma ancora oggi, a fronte di atti giudiziari inequivocabili, questo dibattito continua a porre interrogativi e per troppe di queste stragi di Stato noi chiediamo ancora verità e giustizia. Nelle identificazioni delle stragi di Stato non c'è mai un disvelamento dei volti, e chi non viene identificato resta impunito. È un dibattito che non si apre in Italia per assuefazione o per indifferenza. Ed entrambe le cose sono gravi. L'indifferenza è anche peggio: significa negare a questi morti di essere un pezzo della storia comune del nostro Paese, negare un pezzo di identità collettiva”.

