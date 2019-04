"Una valigia di cartone", monsignor Lorefice alla manifestazione di padre Garau

La fuga dei cervelli "è il dramma che viviamo. Stando in mezzo alla gente, sono soprattutto le mamme che ci consegnano questo dramma". Così il vescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, presente alla manifestazione "Una valigia di cartone" promossa da padre Antonio Garau e organizzata, a Palermo, davanti a Palazzo dei Normanni, sede dell'Ars, per dire no all'emigrazione dei giovani in cerca di occupazione.

"Perché i nostri figli - aggiunge il vescovo - con questa bella terra, tutta questa arte, questo sole e questo mare devono andare via?". "Sono questi i veri problemi che si devono affrontare - sottolinea -. Abbiamo fatto diventare il problema dei problemi quello dei migranti, di 40 - 50 persone, invece i veri problemi sono questi".

"Perché non mettiamo insieme le forze per ripartire da quello che è essenziale. Il lavoro vince tanti mali, compreso quello della mafia. Perché se c'è lavoro non bisogna trovare strutture alternative allo Stato, alla Regione, ai Comuni per sbarcare i lunario". (ITALPRESS)

