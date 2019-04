Un incendio di vaste proporzioni è divampato questa mattina, intorno alle 9,30 a Brancaccio, in via Giafar, in un terreno all'interno del quale sarebbe dovuto sorgere un parco giochi.

A fuoco alcuni mezzi presenti e una giostra.

L'intervista a Sandro Giannotta, figlio del proprietario dei mezzi e della giostra.

Video di Piero Longo

© Riproduzione riservata