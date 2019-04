Furto di giocattoli alla scuola "Falcone" dello Zen a Palermo, "Hanno rubato il sogno ai bambini"

"Il furto di giocattoli destinati ai piccoli studenti della scuola "Giovanni Falcone" è un atto gravissimo, che danneggia non soltanto i bambini e le bambine del quartiere, ma tutta la comunità dello Zen."

Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando, che oggi ha avuto un colloquio con la Dirigente della scuola, Daniela Lo Verde, cui ha espresso la solidarietà e la vicinanza dell'amministrazione.

"I cittadini dello Zen, i genitori di quei bambini e quelle bambine che hanno subito il furto - ha detto Orlando - prendano le distanze dagli irresponsabili che danneggiano i loro figli e il quartiere, perché non sia solo l'impegno delle Forze dell'ordine, della scuola e delle associazioni a combattere questi incivili".

"Il governo regionale è qui oggi non solo per proporre soluzioni tecniche, peraltro già avvistate, ma per affidare a questa presenza il senso della solidarietà e della vicinanza dell’istituzione regionale, in particolare ai bambini che sono stati ingiustamente privati di beni per loro primari", ha detto l'assessore regionale all'Istruzione e Formazione, Roberto Lagalla.

"Alla luce di ciò, mi preme rivolgere un appello alla città di Palermo affinché ogni impresa, ogni operatore, ogni cittadino, se vorrà e nell’ambito delle proprie possibilità, possa iscriversi ad una gara di solidarietà verso questa scuola, supportandola attraverso la fornitura di giocattoli, la cura del verde, la messa in opera di piccoli impianti di sicurezza e quant’altro possa rendere la struttura più efficiente e sicura, nonché messa al riparo dal così frequente ripetersi di azioni vandaliche", ha proseguito.

Gli intervistati: Daniela Lo Verde, dirigente scolastico; Giovanna Sidoti, mamma di tre bambini; Leoluca Orlando, sindaco di Palermo e Roberto Lagalla, assessore regionale all'Istruzione e Formazione.

Video di Marcella Chirchio

