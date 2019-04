Non solo in zona Oreto si concentrano le mini discariche di rifiuti ingombranti, che rappresentano sempre di più uno dei problemi principali di Palermo. Ci sono anche Partanna Mondello e Villaggio Santa Rosalia nella lista nera dei luoghi più sporchi e maltrattati in città. In questo video ecco un lungo elenco di rifiuti ingombranti lasciati per strada: materassi, mobili vecchi, frigoriferi e anche una carcassa di scooter ormai carbonizzata.

