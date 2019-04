Il vento che soffia su Palermo ha rotto qualche ramo, una recinzione in piazza Marina. Ma appare poco probabile che abbia avuto la forza di portare una sedia sopra un albero al Foro Italico di Palermo.

In realtà è stata lasciata lì nei giorni scorsi insieme al comodino, che, come si vede in questo video, è ai piedi del tronco. E la conferma arriva da alcuni passanti. Forse un nuovo modo di disfarsi degli ingombranti?

