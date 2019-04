Messa Crismale a Palermo, Lorefice: "Un incontro familiare attorno alla Tavola di Gesù"

Celebrata stamattina in Cattedrale a Palermo la Santa Messa Crismale presieduta da Corrado Lorefice, insieme ai sacerdoti diocesani e religiosi dell’arcidiocesi.

"Sento accanto a voi tutta l’intimità e la bellezza di un incontro familiare attorno alla Tavola di Gesù, alla Mensa eucaristica e all’altare della sua estrema donazione", ha detto Lorefice durante l'omelia.

"Provo un’immensa gratitudine per tutti voi fedeli laici, figli e figlie, fratelli e sorelle, di questa amata Chiesa di Palermo, per la gioia e la costanza che avete nella testimonianza della fede, ma anche per le attestazioni di affetto che mi avete donato in questi anni".

