La polizia municipale giunta nei pressi della rotonda Norman Zarcone, nel quartiere Brancaccio di Palermo, dove questo pomeriggio un ciclista in sella alla sua bici, si è andato a schiantare contro un'auto, una Peugeot.

L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Civico, dove è arrivato in gravi condizioni: è in prognosi riservata.

