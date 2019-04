Truffa alle assicurazioni, l'uscita degli arrestati dagli uffici della guardia di finanza - Video

L'uscita degli arrestati dagli uffici della guardia di finanza a Palermo. Sono in tutto 42 le persone finite in manette e accusate di aver truffato le assicurazioni con finti infortuni. Si è volte trattato di mutilazioni vere e proprie per poter intascare denaro, ossa spaccate a volte per pochi spicci.

Un'organizzazione vera e propria che agiva a Palermo e nei dintorni e che negli scorsi mesi era stata disarticolata dalla polizia. Ma non era finita.

Nel corso di due operazioni di polizia e guardia di finanza denominate “Tantalo bis” e "Fides" sono stati scoperti numerosi episodi di truffa alle compagnie assicurative e arrestate appunto 42 persone.

