Tre operai sono rimasti feriti alla distilleria Bertolino nel Palermitano, in seguito a un vasto incendio domato dai vigili del fuoco. Diverse le squadre che, dopo un intervento iniziale, sono tornate sul posto per spegnere i focolai che hanno ripreso vigore.

Uno degli operai è in gravi condizioni per ustioni estese. Gli altri due sono in codice giallo per gli altri due. Non si conoscono le cause del rogo.

Video di Piero Longo

