Carabinieri, agenti di polizia e municipale, vigili del fuoco e sanitari del 118 in azione per lo sgombero del campo nomadi a Palermo, nell'area della zona della Favorita. Sono state fatte uscire 45 persone che si trovavano ancora nel campo. Uomini, donne e bambini saranno portati in strutture messe a disposizione del Comune.

© Riproduzione riservata