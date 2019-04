Traffico impazzito in via Crispi, a Palermo. Come si può vedere dal video, file di auto e disagi, con le vetture a passo d'uomo. I problemi alla circolazione sono dovuti alle chiusure di molte strade a Palermo per il Giro di Sicilia e anche al maltempo, che ha creato pozzanghere e costretto molti ad optare per l'automobile piuttosto che sul più comodo scooter.

