A Palermo oggi c'è "Vivicittà", cambia il traffico in centro fra divieti e strade chiuse: il video della partenza

A Palermo una domenica all'insegna del benessere e dello sport: oggi è il giorno di "Vivicittà".

Giunta alla sua trentaseiesima edizione, la manifestazione podistica è partita alle 9.30 dal Giardino Inglese per poi snodarsi per le vie del centro città. Quest'anno il percorso prevede una distanza di 10 km per la gara podistica e 3 Km invece per la passeggiata ludico-motoria a cui possono partecipare tutti.

In occasione della manifestazione, sono previste limitazioni alla circolazione, divieti di sosta e chiusure dalle 7 alle 15, per lo più nell'area di via Libertà che va da viale Lazio alle piazze Castelnuovo/Ruggero Settimo.

Ecco i dettagli.

STRADE CHIUSE

Resterà chiuso alle auto, dalle 6 alle 15, il tratto compreso tra la via Notarbartolo (esclusa) e le piazze Crispi/Mordini (escluse)chiusura al transito veicolare.

Nel tratto antistante la via Giorgio Montisoro, inoltre, sarà fatto divieto anche ai pedoni si utilizzare il marciapiede per via del montaggio della regia mobile radiofonica. Il marciapiede verrà interdetto dalla notte (ore 1.00) fino alle 15.00.

Niente auto, dalle 7 alle 15, anche in via Libertà, nel vasto tratto compreso da viale Lazio (esclusa) alle piazze Castelnuovo/R. Settimo, carreggiata centrale. Ecco i dettagli:

Strada di collegamento tra le vie Libertà e R. Settimo m in adiacenza alle piazze Ruggero Settimo/Castelnuovo: intera carreggiata

Piazza Ruggero Settimo (intera piazza)

Via Emrico Amari, nel tratto compreso da piazza R. Settimo a via I. La Lumia

Via Isidoro La Lumia, nel t5ratto compreso da via F. Turati a via E. Amari.

Via Scinà, nel tratto compreso da piazza Sturzo (esclusa) a via Turati

Via Filippo Turati (intero tratto)

Via Gaetano Daita, nel tratto compreso da via Nicolò Gallo e piazza R. Settimo. I veicoli provenienti da via Simone Corleo in direzione via G. Daita, dovranno svoltare a destra e/o a sinistra per via Nicolò Gallo. I residenti potranno transitare “a passo d’uomo”, in direzione via N.Gallo.

Via Duca della verdura, nel tratto compreso da via Libertà a via V. Di Marco. Anche in questo caso, i residenti potranno transitare “a passo d’uomo” in direzione piazza A. Gentile.

Piazza A. Gentile (intero tratto)

Via Notarbartolo, nel tratto compreso da via Libertà/M.se Ugo a via Petrarca

Via Ariosto, nel tratto compreso da via T. Tasso a via Libertà

Via Arimondi, nel tratto compreso da via V. Di Marco a via Libertà

ViaRapisardi nel tratto compreso da via T. Tasso a via Libertà

Via Giusti, nel tratto compreso da via T. Tasso a via Libertà

Via D'Annunzio, nel tratto compreso da via U. Foscolo a via Libertà

Via Simone Cuccia, nel tratto compreso da via D. Di Marco a via Libertà

Via Filippo Cordova, nel tratto compreso da via M. D’Azeglio a via Libertà

Via Principe di Paternò, nel tratto compreso da via Sabotino a via Libertà

Via G. Bonanno nel tratto compreso da via M. D’Azeglio a via Libertà

Via Vodige, nel tratto compreso da via Montenero a via Libertà

Vicolo Pandolfini, nel tratto compreso da via Montenero a via Libertà

DIVIETI DI SOSTA

Divieto di sosta con rimozione coatta in via Libertà, nel tratto compreso tra le piazze R. Settimo/Castelnuovo e Mordini/Crispi. In particolare lungo l'intera piazza Ruggero Settimo; in via Amari nel tratto compreso fra la piazza e via Isidoro La Lumia. Così pure, non si potrà parcheggiare lungo via Filippo Turati nè in via Scinà, nel tratto compreso fra via Turati e piazza don Sturzo (esclusa).

Divieti di sosta anche in piazza Castelnuovo, nel tratto compreso tra via Libertà e le vie Dante e XX Settembre;

CAMBIA IL PERCORSO DEGLI AUTOBUS

In occasione di Vivicittà, l'Amat domenica modificherà temporaneamente i percorsi di dodici linee bus: 101, 102, 103, 104,106, 108, 124, 134, 704, 731, 806, 812. I nuovi percorsi si possono consultare sul sito dell’azienda di trasporto pubblico (www.amat.pa.it), nella sezione avvisi.

© Riproduzione riservata